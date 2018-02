Quatro homens são presos depois de assaltarem loja na zona leste de SP

SÃO PAULO - Quatro homens foram presos suspeitos de assaltarem uma loja de tecidos no bairro de Rui Barbosa, na zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 26. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes levaram linhas, tecidos e objetos eletrônicos do estabelecimento.

Os homens foram detidos em uma Kombi branca na Avenida Carvalho Pinto, no sentido Marginal Tietê. Com eles também foi apreendido um revólver 38. O crime foi registrado no 10ºDP.