Quatro homens invadem joalheria no shopping Plaza Sul em São Paulo

SÃO PAULO - Quatro homens armados invadiram neste domingo, 24, a joalheria Desiree, no Shopping Plaza Sul, na zona sul da capital. Na fuga, efetuaram pelo menos três tiros para o teto, o que deixou marcas na estrutura do centro de compras e provocou pânico entre os clientes. Muitas pessoas procuraram abrigo em lojas vizinhas, que fecharam as portas por medo de tiroteio. Ninguém ficou ferido.

A quantidade e o valor dos objetos roubados não foram revelados até as 20h30 de ontem. Nesse horário, a Polícia Militar também não havia prendido nenhum suspeito.

O crime aconteceu por volta das 18h, quando o shopping estava cheio. Segundo funcionários de uma loja que fica na frente da joalheria, os criminosos começaram a atirar justamente para assustar os consumidores e facilitar a fuga. A loja fica no segundo andar do shopping.

Ainda segundo testemunhas, os criminosos seguiram em direção a uma loja de departamentos que tem escadas internas. De lá, o quarteto fugiu para a rua por uma saída de emergência.

Funcionários da loja de departamentos apontada pelas testemunhas negaram, no entanto, que os assaltantes tenham fugido por lá e se recusaram a dar detalhes à imprensa.

Nos instantes seguintes ao assalto, lojistas de todo o shopping anteciparam o fechamento das lojas. Alguns dos estabelecimentos fecham às 20h nos domingos, mas ontem poucos locais estavam abertos nesse horário.