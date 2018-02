Quatro garotos são detidos no Morumbi

Armado com uma réplica de submetralhadora, o grupo - um garoto de 14 anos, um de 15 e dois de 16 - descia a rua, que tem pouca iluminação, enquanto um rapaz, de 30 anos, subia na direção contrária. "Vi quando um deles puxou a arma. Nesse momento, os policiais vieram por trás dos moleques. A Polícia Militar foi muito rápida" contou o homem, que não quis ser identificado.

O grupo foi levado para o 89.º DP (Portal do Morumbi). Outras cinco vítimas reconheceram os garotos. Na delegacia, um dos adolescentes pediu várias vezes para ir ao banheiro. Antes de permitir, os PMs fizeram uma revista e descobriram um canivete escondido entre as nádegas do rapaz. O grupo foi encaminhado para a Fundação Casa.

"Eles roubavam dinheiro, celulares, joias e até um carro. Descobrimos que um deles tem passagem pela Fundação Casa", contou o tenente Everton Vilela, da 2.ª Companhia do 16.º Batalhão. O garoto era procurado por um roubo no centro. "Quase toda semana tem assalto na Rua do Símbolo", disse o gerente de atendimento Bruno Bacci, de 33 anos, vítima do grupo em um assalto no ano passado.