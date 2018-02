Quatro ficam feridos em protesto no Rio

Policiais militares do Batalhão de Choque lançaram ontem dez bombas de gás lacrimogêneo contra moradores da Favela Vila Taboinhas, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A ação foi durante um protesto contra a ordem judicial de reintegração de posse de um terreno de 33 mil m².

No tumulto provocado pela ação da polícia, uma criança foi pisoteada, três mulheres desmaiaram e pelos menos quatro pessoas ficaram feridas. Quando as bombas foram lançadas, o coronel Antônio Couto, que comandava a operação, fazia uma vistoria na favela, acompanhado de oficiais de Justiça, para conhecer o local das remoções, que atingem cerca de 250 famílias.

Couto afirmou que não havia partido dele a ordem para lançar as bombas. Depois, questionado sobre quem determinara a ação, ameaçou prender o repórter do Estado. "Você está atrapalhando o meu trabalho."

Segundo o coronel, policiais do Choque relataram ter reagido a pedras lançadas por moradores, mas isso não foi testemunhado pela reportagem. "É melhor dar um tiro em mim, mas não em meu neto", reagiu um dos moradores, de frente para o grupo do Batalhão de Choque protegido por escudos. Ele segurava a roda de um carrinho de bebê atingido - e destruído - na ação. O garoto não ficou ferido. "O que a gente fez de errado? O senhor não tem filhos? A gente não é bicho", afirmou outro homem, condenando a ação da polícia.

Moradores chegaram a erguer, com entulho e pedras, uma barricada na rua principal da favela, para impedir as máquinas levadas para demolir as casas.O terreno, de propriedade privada, começou a ser ocupado pelas famílias há cinco anos.

Falta de segurança. Ontem à noite, o subsecretário municipal de Habitação, Pierre Batista, informou que, em reunião com a Defensoria Pública e a juíza Érica Batista de Castro, ficou acordado que as famílias terão até 30 dias para deixar as casas.

Batista comprometeu-se a encontrar uma solução. "Já conversei com a juíza e vamos oferecer aluguel social de R$ 400 e assentar as famílias com renda de até três salários mínimos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida", prometeu o subsecretário. "E quem não se enquadra, vai para debaixo da ponte?", reagiu um morador. "Vamos buscar uma solução. É a determinação do prefeito."P