Quatro ficam feridos em desabamento na zona sul

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três mulheres e uma criança de 7 meses, após o deslizamento de um barranco, na região de Grajaú, zona sul de São Paulo.

A terra atingiu uma casa, na Rua Samuel Scott, 803, no Jardim Marilda, por volta das 9h30 desta sexta-feira, 22. As vítimas foram removidas para o Pronto-Socorro Balneário São José com ferimentos leves e passam bem, segundo o hospital.

Deslizamento

As três pessoas que foram resgatadas nesta quinta-feira, 21, de um deslizamento de terra no Grajaú continuam internadas no Hospital Geral de Grajaú.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre as vítimas estão uma mulher, de 29 anos, que teve alta hoje, uma criança de 3 meses, que está no PS infantil, com quadro estável e passa bem e fará exames de rotina hoje, e uma menina, de 10 anos, que teve ferimentos no braço e também passará por exames nesta sexta.