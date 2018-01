Quatro ficam feridos em acidente na Rodovia dos Imigrantes

SÃO PAULO - Quatro pessoas tiveram ferimentos leves devido a uma colisão envolvendo uma carreta e um carro de passeio na tarde desta segunda-feira, 30, na Rodovia dos Imigrantes.

O acidente aconteceu na altura do km 48, no trecho de Serra, sentido São Paulo. A faixa da direita da via ficou bloqueada entre 14h15 e 15 horas. Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, não há lentidão no local.