Quatro feridos no incêndio da boate Kiss têm alta; 42 continuam hospitalizados Quatro feridos no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), tiveram alta ontem. O número de internados caiu para 42, dos quais sete ainda estão sob ventilação mecânica para respirar. Os pacientes estão em seis hospitais de Porto Alegre, dois de Santa Maria, um de Canoas e um de Caxias do Sul.