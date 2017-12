Quatro fabricantes de leite são multados Quatro fabricantes de leite foram multados ontem pelo Ministério da Justiça por falta de informações nos rótulos e desrespeito a normas técnicas. Parmalat, Marajoara, Barbosa e Marques e Cooperoeste foram multados em R$ 308 mil; R$ 150 mil; R$ 191 mil e R$ 525 mil, respectivamente. "A ação é decorrente do programa de combate à fraude no leite", cita nota à imprensa do MJ sobre o caso. A fiscalização nas indústrias foi realizada por técnicos dos Ministérios da Justiça e da Agricultura.