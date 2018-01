Quatro estradas de São Paulo apresentam lentidão

Quatro rodovias de São Paulo apresentavam pontos de lentidão por volta das 15h30 desta quinta-feira, 18. A pista sul da Anchieta estava congestionada do Km 52 ao 48, em Cubatão, na região da Baixada Santista, no sentido litoral. Às 14h20, um caminhão bateu contra um barranco no trecho, interditando uma das duas faixas. Segundo a Ecovias, ninguém se feriu. Veja também: O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares As vias Presidente Dutra e Castelo Branco acumulavam, cada uma, 2 km de morosidade na chegada à capital, em decorrência do excesso de veículos. Na Anhangüera, a fila de engarrafamento de 1 km no acesso a São Paulo era reflexo do trânsito ruim na Marginal do Tietê, que somava mais 30 km de congestionamento, às 15h45. A circulação era normal nas vias Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Imigrantes, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, sem registro de acidentes graves. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, a tendência é que a situação nas estradas piore no fim da tarde.