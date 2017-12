Quatro estações do Metrô tem funcionamento alterado no domingo

SÃO PAULO - No domingo, 10, estará fechado o acesso à Linha 4-Amarela do Metrô pelas estações República e Luz. A interrupção ocorre para a realização de obras de expansão e testes programados na estação Higienópolis-Mackenzie, que tem inauguração prevista para dezembro.

Também no domingo, entre as 4h40 e as 16 horas, estarão fechadas ao público as estações Vila Prudente e Oratório, da Linha 15-Prata do monotrilho, para a realização de testes programados do sistema de controle dos trens. Segundo o Metrô, nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por um ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), que circulará no trecho entre as duas estações.

CPTM. Também no domingo, 9, todas as linhas da CPTM terão alguma alteração no funcionamento. Na Linha 7-Rubi, o intervalo entre os trens será de 15 minutos, entre as estações Luz e Caieiras, e de 30 minutos, de Caieiras a Francisco Morato, respectivamente.

Já, na Linha 8-Diamante e na Linha 9-Esmeralda, o intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Carapicuíba e Itapevi e Morumbi e Granja Julieta, respectivamente. A Linha 12-Safira, por sua vez, terá intervalo de 30 minutos.

Na Linha 11-Coral, no sentido Luz-Guaianases, os trens do Expresso Leste funcionarão apenas até a estação Suzano, com intervalo médio de 15 minutos. Enquanto, no sentido Guaianases-Estudantes, as viagens ocorrerão a cada trinta minutos entre as estações Suzano e Estudantes.