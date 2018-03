Quatro empresas limparão piscinões

A Prefeitura de São Paulo definiu ontem, por meio de um pregão presencial, as quatro empresas responsáveis pela limpeza e pela manutenção dos piscinões paulistanos. A Construtora Anastácio Limitada, que teve o contrato passado de manutenção rompido pelo governo municipal após uma avaliação negativa do serviço prestado, cuidará dos reservatórios denominados Aricanduva 1, Aricanduva 2, Aricanduva 3, Limoeiro e Caguaçu. Os demais piscinões ficarão a cargo das empresas Era Técnica, ETC e Compec.