Quatro corpos continuam desaparecidos após naufrágio no AM

Pelo menos quatro corpos, de duas mulheres e duas crianças, continuam desaparecidos depois do naufrágio do barco Karolina do Norte, que virou por volta das 13h30 da terça-feira, 21, na margem direita do Rio Negro, que banha Manaus.

O barco tinha 185 passageiros registrados na saída da embarcação, segundo a Capitania dos Portos. Na terça, os corpos de uma menina de 8 anos e uma mulher de 71 foram encontradas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta quarta, dois guindastes tentam içar a embarcação para a superfície e a expectativa é que os corpos possam ser encontrados embaixo do barco.