Quatro brasileiros são presos por estupro em trem

O grupo foi preso depois de ter sido identificado pela vítima nas imagens registradas pelo circuito de segurança da Gare de Austerlitz. Segundo o jornal Le Parisien, os brasileiros foram localizados "algumas horas mais tarde, quando se preparavam para deixar a capital e continuar sua viagem pela Europa". Conforme a polícia, os jovens, com idade entre 23 e 34 anos, teriam confessado o crime.

Segundo o Consulado do Brasil em Paris, as famílias dos presos já foram informadas. As autoridades diplomáticas acompanham a investigação.