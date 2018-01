Quatro assaltantes são presos em Mogi; outros quatro estão foragidos

MOGI DAS CRUZES - Quatro pessoas foram presas e outras quatro conseguiram fugir em uma operação da Polícia Militar realizada neste sábado, 9, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. O grupo havia assaltado uma residência na Rua Caraguatatuba, em Itaquaquecetuba, cidade vizinha. Três veículos utilizados no assalto, todos com queixas de roubo ou furto, também foram apreendidos.

Os policiais receberam o chamado por volta da 1h20. Ao identificar os veículos usados no crime, a viatura abordou os assaltantes, que tentaram fugir. O helicóptero Águia da PM foi acionado mas não conseguiu chegar ao local por causa do mau tempo.

Com reforços acionados via rádio, os policiais montaram um cerco na região, o que obrigou os suspeitos a descerem dos carros. Sitiados, os assaltantes tentaram escapar correndo por um matagal: quatro foram detidos e os demais conseguiram fugir. Segundo a Polícia Militar, não houve troca de tiros e nenhuma arma foi apreendida. Os policiais ainda fizeram buscas no local mas não conseguiram encontrar os foragidos.

A Polícia Militar afirma que os assaltantes pretendiam levar os veículos para desmanche e que todos fazem parte da mesma quadrilha.