Quatro assaltantes são presos após invadir casa no Jardim Paulistano Quatro bandidos, entre 17 e 32 anos, foram presos por policiais militares da 3.ª Companhia do 23.º Batalhão, no fim da noite de segunda-feira, após invadir uma casa da Rua Marechal Bittencourt, no Jardim Paulistano, zona sul da capital paulista.