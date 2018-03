Quatro apostadores acertam a Mega-Sena da Virada e levam R$ 48,5 milhões cada Quatro apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.245 da Loteria da Caixa Econômica Federal, a Mega-Sena da Virada, e vão dividir o prêmio de R$ 194.395.200,03. Os ganhadores são de Cariacica, no Espírito Santo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Fazenda Rio Grande e Pinhais, no Paraná. Cada um deles vai receber R$ 48.598.800,01.