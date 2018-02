Quase todos os bares já aderiram ao projeto, diz PM Segundo a Polícia Militar, 30 condomínios do Itaim-Bibi e quase a totalidade de bares e restaurantes no bairro já aderiram ao Vizinhança Solidária. O projeto é semelhante a um que foi criado em 14 bairros de Santo André, no ABC paulista. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Roberval Ferreira França, em dez meses a criminalidade geral caiu para zero em 12 bairros; nos outros dois, diminuiu em 50%.