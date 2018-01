Quase 900 famílias foram afetadas pelas chuvas em SP

A cidade de São Paulo registrou, até o fim da noite de quarta-feira, 9, o número de 892 famílias, moradores principalmente da zona leste, que foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias e precisaram de ajuda, segundo balanço da Defesa Civil municipal.

De acordo com o levantamento, foram realizadas 413 interdições pelas subprefeituras e 892 famílias foram atendidas pelos técnicos da assistência social, recebendo colchões, cobertores e alimentação. Deste total, 267 pessoas aceitaram encaminhamento para alojamentos ou abrigos. As demais preferiram ir para a casa de amigos ou parentes.

A Defesa Civil está atuando 24 horas com uma equipe em cada uma das 31 subprefeituras, com atenção especial às regiões de M'Boi Mirim, São Mateus, Vila Prudente, que sofreram desabamentos, e São Miguel Paulista, onde a região do Jardim Romano ainda sofre com o alto nível das águas.

Deslizamento

Desde as 23 horas de ontem a pista sentido bairro-centro da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães está bloqueada na altura do número 7.000, em Pirituba, região noroeste da capital paulista, em razão de um deslizamento de terra.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pedra, vegetação e terra tomaram conta da pista no sentido Marginal do Tietê. A pista no sentido Caieiras é usada em mão dupla. A Subprefeitura de Pirituba foi acionada para realizar a limpeza e, nesta manhã, começou o trabalho de remoção do entulho.

Previsão

O sol apareceu pela manhã em São Paulo, elevando as temperaturas, porém há a possibilidade de pancadas de chuva leve e isolada no fim do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não há previsão de chuvas fortes. A temperatura máxima deve ficar próxima dos 26ºC.

Amanhã e no sábado, a formação de uma área de baixa pressão dá origem a uma frente fria, que traz de volta as chuvas fortes para a Capital paulista e Grande São Paulo. Com isso, eleva-se o potencial para a formação de alagamentos e risco de novos deslizamentos de terra em função do solo já bastante encharcado.