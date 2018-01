Quase 2 milhões de veículos devem deixar SP durante o feriado de Páscoa

A expectativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo é que 1,7 milhão de veículos sigam para o interior e litoral do estado a partir desta quinta-feira por causa do feriado de Páscoa.

Os motoristas devem evitar pegar a estrada no horário das 14h às 22h desta quinta-feira (28) para evitar congestionamentos. O ideal é que a viagem seja programada entre o período das 22h de quinta até as 6h de sexta-feira.

A CET vai monitorar o trânsito na chegada e saída de veículos durante o feriadão. A operação de saída começa nesta quinta-feira, no período da tarde, e segue até sexta-feira àtarde. Já a operação retorno ocorrerá no domingo, 31, de manhã e à tarde, e na segunda, 1, pela manhã.

Confira outras recomendações da CET:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Quem utiliza as rodovias do entorno da cidade deve evitar acessar o sistema viário local, especialmente a Marginal do Rio Tietê na quinta e sexta-feira.

- Motoristas vindos do norte do País para ir para o sul devem utilizar as Rodovias D. Pedro I e Rodoanel Mário Covas. Quem seguir no sentido contrário deve utilizar a Rodovia D. Pedro I e o Rodoanel Mário Covas

- Veículos do interior do Estado indo ao litoral paulista por meio do sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) devem evitar entrar na malha viária da cidade, desviando pelo Rodoanel Mário Covas.

- O acesso à Rodovia Raposo Tavares para quem segue pela Marginal Pinheiros deve ser pela Avenida Escola Politécnica até a Raposo, no km 17.