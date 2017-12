Quase 2 milhões de carros devem sair de SP no feriado prolongado

SÃO PAULO - Cerca de 1,9 milhão de veículos devem circular pelas rodovias do interior e litoral de São Paulo nos quatro dias da Operação Finados, segundo informações da Secretaria de Transportes do Estado. O maior fluxo de veículos deverá ser registrado nas estradas que levam ao litoral.

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16h às 24h da sexta-feira (dia 29) e das 7h às 15h do sábado (dia 30). Na volta, o maior movimento deve ocorrer das 15h às 24h, de terça-feira (dia 02), de acordo com a Secretaria.

Neste feriado, os motoristas devem ficar atentos às novas exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece a utilização de equipamentos de segurança no transporte de crianças.

Como em outras operações especiais, e com o objetivo de reduzir o número de acidentes e de vítimas, os policiais darão atenção especial à fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas, nas fiscalizações de rotina e nos atendimentos de eventuais acidentes de trânsito.

Praia. Aproximadamente 415 mil veículos devem deixar São Paulo em direção ao litoral sul do Estado, segundo estimativa da Ecovias. A Operação Descida (7x3) será implantada na sexta-feira, a partir das 15h, quando se espera um aumento no fluxo de veículos em direção ao litoral. Os veículos que descem a serra poderão utilizar as duas pistas (sul e norte) da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Para facilitar o retorno dos motoristas à capital, a Ecovias irá implantar a operação subida 2x8 já no domingo, 31, a partir das 15h. Na segunda-feira, 1, a operação a ser implantada será a 4x6, das 17h às 24h, quando a descida de serra se dá pelas duas pistas (norte e sul) da via Anchieta e a subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes. Já na terça-feira, 2, o Sistema Anchieta-Imigrantes funcionará em operação subida a partir das 10h. Está previsto que a operação normal (5x5) volte a partir da 0h da quarta-feira, 3.