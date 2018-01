Quase 18 horas de atraso

Buffet não emite cupom

Em 23/5, postei uma reclamação no site da Nota Fiscal Paulista, pois um buffet não emite nota fiscal com CPF quando concede desconto de R$ 1 para empresas. De acordo com o site, a queixa é passada ao estabelecimento, que tem um determinado prazo para responder. Se, nesse período, o problema não for solucionado, a queixa transforma-se em denúncia. Essa empresa está no site com o status "em análise pelo Fisco" e nenhuma ação foi tomada.

CYNTHIA ANNICELLI / SÃO PAULO

A Secretaria da Fazenda responde que a leitora sra. Cynthia agiu corretamente e que sua denúncia, com o status "em análise pelo Fisco", passou pela triagem e o fornecedor foi comunicado para se justificar. Diz que está aguardando a segunda análise e, se procedente, o estabelecimento será autuado. Constatada a infração, explica, será atribuído o crédito correspondente à reclamante, com base no índice médio de crédito concedido no mês da compra.

SERVIÇO PÚBLICO

Quatro meses esperando

Há quatro meses foi retirada a cobertura do ponto de ônibus localizado na Avenida Tietê, na altura do n.º 315, em Santo André. Entrei em contato com a Câmara Municipal e disseram que ela seria recolocada em até 15 dias. Mas, a cada novo contato, é dada uma nova desculpa para o serviço não ser feito.

SILVIO CANEDO / SÃO PAULO

A Santo André Transportes (SA-Trans) informa que estão trocando os equipamentos antigos por um abrigo, de modelo plano, que apresentou problemas de acúmulo de água e goteiras na cobertura. Explica que isso levou a empresa a trocar os equipamentos restantes por outro modelo com abaulamento, que não permite acúmulo de água. Diz que, infelizmente, foi necessário fazer essa troca em 172 pontos espalhados pela cidade. Acrescenta que está priorizando a troca dos pontos de ônibus que têm maior demanda de passageiros e maior utilização para beneficiar um grande número de pessoas e que o ponto de ônibus citado foi trocado no dia 30/7.

O leitor confirmou à Coluna a instalação do ponto em 30/7.

SEM PLANEJAMENTO

Asfalto novo quebrado

Não faz nem 3 meses que a Rua Coronel Oscar Porto com a Rua Abílio Soares, no Paraíso, teve seu asfalto recapeado. Mas, agora, ele foi quebrado pela Comgás. Sem entrar no mérito de qual é o motivo de uma obra recentíssima já ser degradada por uma concessionária municipal, espero que a Prefeitura exija, com rigor, que o serviço de conserto seja tão impecável quanto o asfalto novo por

ela quebrado.

PAULO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR / SÃO PAULO

A Subprefeitura Vila Mariana

informa que a empresa já foi notificada para atendimento à legislação que estabelece as especificações técnicas para a recomposição adequada do pavimento.

Caso contrário, explica, a empresa poderá ser multada em R$ 2 mil por metro quadrado danificado, diariamente, até que seja sanada a irregularidade.