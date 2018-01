Quarto suspeito de assaltar Rolex em SP é identificado

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou nesta quinta-feira, 10, que quatro homens já foram identificado como suspeitos de terem participado do assalto à loja da Rolex do Shopping Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. O reconhecimento foi feito por um funcionário da loja.

Na quarta-feira, 9, a polícia prendeu oito homens no Parque Bristol, na zona sul da capital, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em assaltar bancos e traficar drogas. A quadrilha era investigada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

Na última segunda-feira, 7, cerca de 10 assaltantes assaltaram a Rolex. Em aproximadamente cinco minutos, o grupo roubou relógios de oito mostruários.

Entre os reconhecidos de terem participado do assalto estão dois motoboys de 26 anos e de 27 anos, um feirante de 27, e um homem de 28 anos.