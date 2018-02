Quarto menor que agrediu rapaz na Paulista se entrega à Fundação Casa

O quarto adolescente acusado de atacar quatro jovens na capital paulista entregou-se ontem. Acompanhado pelo pai e por um dos advogados, G.M., de 16 anos, chegou por volta das 16h30 ao complexo da Fundação Casa no Brás, na região central. A Justiça decretara a internação dele na terça-feira passada após a divulgação das imagens das agressões. G., segundo a polícia, aparece nas imagens do circuito de vigilância de um prédio golpeando o estudante L., de 23 anos, com dois bastões de lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista, na manhã do dia 14 deste mês. O menor foi o último do grupo a se entregar. A Fundação Casa informou que o jovem será mantido com os demais internos e terá de cumprir todas as rotinas impostas aos demais.