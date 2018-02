Quarto corpo de queda de helicóptero é achado Foi localizado na madrugada de ontem o corpo da quarta vítima do acidente com o helicóptero da empresa Senior Táxi Aéreo que prestava serviço para a Petrobrás e caiu no mar, a 100 km do litoral norte do Estado do Rio, na tarde de sexta-feira. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começou ontem a apurar as causas do acidente, segundo informou a Aeronáutica.