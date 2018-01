Quarto ato do MTST está marcado para esta quarta-feira

SÃO PAULO - Mais um ato "Copa sem Povo, tô na rua de novo", organizado pelo Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) está marcado para esta quarta-feira, 4. É o quarto protesto organizado pelo grupo, em parceria com outros coletivos.

A manifestação deve ter início às 17h, em frente ao metrô Vila Matilde, zona leste da cidade, de acordo com informações divulgadas pelos manifestantes. Eles reivindicam moradia, protestam contra a especulação imobiliária e pedem mais verba para a saúde pública, transporte público gratuito e de qualidade, acesso e qualidade da educação, desmilitarização da Polícia Militar e soberania durante a Copa.

A última grande ação do MTST partiu do Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste, no dia 22 de maio. A Polícia Militar deslocou um efetivo de 100 policiais para acompanhar a marcha, que teve cerca de 15 mil manifestantes, segundo a corporação. Guilherme Boulos, liderança dos sem teto, questionou o número e informou que havia ao menos 35 mil. "A polícia tem de voltar para a aula de matemática", afirmou na data.

A audiência de conciliação entre o MTST e a Viver Incorporadora e Construtora, empresa dona do terreno ocupado por famílias que ficou conhecido como "Copa do Povo", em Itaquera, zona leste da cidade, foi adiada para o próximo dia 16 de junho. A área está ocupada desde o dia 4 de abril.