Quarteto rouba joalheria em shopping

Quatro homens armados assaltaram uma joalheria dentro do Shopping Bourbon Country, na zona norte de Porto Alegre, por volta das 10h30 de ontem. O grupo rendeu dois vigilantes do shopping e três funcionários da loja. Informados de que não havia cofre no local, passaram a recolher joias, correntes, anéis, relógios e óculos dos armários e vitrines. Segundo a polícia, o prejuízo pode chegar a R$ 100 mil. Ninguém se feriu e os ladrões conseguiram fugir em um automóvel. A Polícia Civil vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos.