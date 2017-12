Quarteto Engegård traz o melhor da música de câmara para o Masp; programe-se

O grupo norueguês 'Quarteto Engegård' é um dos principais e mais requisitados grupos de câmara do país. A música de câmara é reconhecida quando a música erudita é performada por um grupo de poucas pessoas. O quarteto já recebeu o Prêmio Supersonic da Pizzicato Magazine e o primeiro prêmio do Open Class of Folkalarm. Obras de Schubert e Beethoven fazem parte do programa a ser apresentado na noite desta segunda, 11. Programe-se.

