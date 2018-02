Quarteto é preso com armas, dinheiro e droga em Caçapava (SP)

SÃO PAULO - Quatro jovens e um menor, de 14 anos, foram presos, por volta das 16 horas de terça-feira, 9, na Vila Bandeirantes, em Caçapava (SP), no Vale do Paraíba, por policiais militares da 3ª Companhia do 46º Batalhão do Interior (BPM/I), em posse de uma pistola calibre 380, com 14 munições, um revólver calibre 32, com 3 munições, três celulares, R$ 1.940,00, em dinheiro, e cerca de meio quilo de maconha.

Os três rapazes, um deles de 19 anos, nenhum deles procurado pela justiça, foram presos em frente a uma casa na Rua Antonio José da Rocha. Parte do material apreendido estava dentro do imóvel. O adolescente foi localizado, minutos depois, em uma rua próxima, após o trio indicar o endereço do quarto integrante da quadrilha, que é suspeita de tráfico de drogas e assaltos na região. O caso foi registrado na Delegacia Central.