Quarteto é preso após tentativa de assalto no Bom Retiro

SÃO PAULO - Quatro bandidos, entre eles um adolescente, armados com uma pistola calibre .40 e um revólver calibre 38, foram detidos, por volta das 22 horas deste sábado, 2, após invadirem um edifício da Rua Antonio Coruja, no Bom Retiro, região central de São Paulo.

Aproveitando a entrada de um morador, o quarteto, que tem como alvo famílias orientais que residem na região segundo a Polícia Militar, teve acesso ao interior do prédio e invadiu um dos apartamentos.

Acionados por testemunhas, PMs do 13º Batalhão cercaram o prédio, entraram no imóvel e negociaram por mais de uma hora e meia com o grupo, que se entregou com a chegada da imprensa e de familiares.

Segundo os policiais, a intenção dos assaltantes era entrar no apartamento de uma família de coreanos, mas o grupo foi surpreendido logo após invadir o primeiro apartamento, agredir as vítimas e separar eletroeletrônicos e joias. O flagrante foi registrado no 2º Distrito Policial, do Bom Retiro.