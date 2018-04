Quarteto é preso ao invadir casa nos Jardins

SÃO PAULO - Quatro bandidos, um deles adolescente, com idades entre 17 e 32 anos, foram presos por policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão, no final da noite de segunda-feira, 9, após invadirem uma das casas da Rua Marechal Bittencourt, no Jardim Paulistano, região dos Jardins, zona sul da capital paulista.

Portando três armas de fogo e um punhal de grande porte, o quarteto, que chegou ao local em um Voyage cinza roubado, dominou o proprietário da casa, um bancário, quando este chegava à residência, e o vigilante de rua. Acionados por um segundo vigilante e por uma vizinha, os policiais cercaram a residência e detiveram dois dos bandidos quando estes tentavam pular o muro de trás. O helicóptero Águia, da PM, também foi acionado.

Os outros dois já haviam invadido o quintal da casa vizinha, dos fundos, localizada na Rua Conselheiro Torres Homem. A dupla foi encontrada debaixo do carro que estava na garagem da residência. A proprietária, ao ouvir o barulho no telhado, trancou todas as portas e também ligou para o 190. Segundo a polícia, o quarteto já havia separado da primeira casa muitos objetos, que foram colocados tanto no Voyage da quadrilha como no carro importado da vítima. Celulares e dinheiro também foram apreendidos com o grupo.

Nenhuma das vítimas ficou ferida. Um dos criminosos já tem passagem pela Fundação Casa (antiga Febem); o outro já foi preso em outra ocasião por roubo. O flagrante foi registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.