Quartel abandonado vai virar centro cultural O governo de São Paulo anuncia hoje projeto de revitalização da antiga sede do 2.º Batalhão de Guardas, no Parque D. Pedro II, no centro. O quartel está abandonado desde 1995. A intenção é transformar o local em centro cultural com o Museu Histórico da Polícia Militar. O imóvel é tombado pelos órgãos de patrimônio do Estado. O prédio abrigou um hospício em 1871 e foi tomado pelo Exército em 1964.