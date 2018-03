Quarta-feira terá sol na capital paulista

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A quarta-feira, 10, será de sol desde as primeiras horas da manhã na Capital paulista. O tempo aberto deve se manter em boa parte do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As temperaturas sobem e alcançam máximas de 30ºC. No fim da tarde a quantidade de nuvens aumenta um pouco, mas mesmo assim não há previsão de chuvas. A massa de ar seco que atua sobre o Estado favorece a condição de umidade relativa baixa, principalmente à tarde, com índices oscilando em torno dos 35%.

Nos próximos dias, essa condição típica de verão se repete, com calor e pancadas isoladas de chuva no fim das tardes, porém com curta duração, segundo o CGE.