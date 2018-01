Quarta-feira será nublada e com chuva em São Paulo

A quarta-feira, 15, começou com muita nebulosidade, chuvas fracas e termômetros oscilando em torno dos 13ºC na Grande São Paulo. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo melhora um pouco ao longo da tarde, mas o céu permanece com muitas nuvens e as temperaturas máximas não superam os 20ºC. Não há previsão de chuvas fortes que possam causar alagamentos.

Nos próximos dias, o sol volta a predominar com temperaturas baixas nas madrugadas e em elevação no decorrer da tarde. As mínimas permanecem em torno dos 13ºC e as máximas podem chegar aos 27ºC, uma média elevada para a época do ano.