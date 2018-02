Quarta-feira ensolarada e estável em SP e região metropolitana

SÃO PAULO - A quarta-feira, 7, terá sol brilhando forte, favorecendo a rápida elevação das temperaturas na capital paulista. Por causa disso, a umidade relativa do ar oscila próximo dos 30%, o que dificulta a dispersão dos poluentes, prejudicando a qualidade do ar em toda a Grande São Paulo.

No final da tarde, a entrada da brisa marítima diminui o calor e provoca aumento da nebulosidade. A máxima atinge os 30ºC e não há expectativa de chuva, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nos próximos dias, não são previstas mudanças significativas nas condições do tempo. O sistema de alta pressão continua atuando sobre o leste paulista, mantendo a atmosfera seca e estável. A umidade do ar se mantém baixa nas horas mais quentes, em torno ou ligeiramente abaixo dos 30%. O sol predomina e faz calor durante as tardes. Mínima de 18ºC e máxima de até 31ºC.