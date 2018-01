Quarta-feira de Cinzas será chuvosa na capital paulista

A quarta-feira de Cinzas, 25, começou com o tempo encoberto e chuvoso na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), chove leve em pontos isolados e há a presença de nevoeiro em algumas regiões da cidade nesta manhã. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade O dia deve permanecer nublado, com chuvas e possíveis trovoadas alternando com períodos de melhora no tempo. A máxima deve ser de 26ºC.