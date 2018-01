Quanto tempo o tempo tem?

Houve um tempo em que o País vibrava diante da TV com a disputa entre Chico Buarque (Roda-Viva), Edu Lobo (Ponteio), Caetano Veloso (Alegria, Alegria) e Gilberto Gil (Domingo no Parque) num evento popular da Record comparável em audiência e rivalidade ao que é hoje o Big Brother Brasil da Globo. Mais que nostalgia, o mergulho cinematográfico na grande final do festival da canção de 1967 traz à tona uma vocação brasileira que o discurso das celebridades enterrou: o que era genial sem muita explicação virou teoria da mediocridade.

O Brasil é bem melhor do que parece! Pensava nisso no domingo, a caminho da Oca do Ibirapuera, onde tinha encontro marcado com o Roberto Carlos de quase 50 anos atrás: "De que vale o céu azul e o Sol sempre a brilhar?" Tempo bom, como se vê, é outra coisa!

Contagiante

É impressionante como, ao lado de José Serra, Ana Hickmann nem fica tão bonita assim! Ainda ontem, 48 horas depois do lançamento da candidatura dele com apresentação dela, só se falava disso em Brasília!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Campanha eletrônica

Dilma Rousseff estreou domingo no Twitter! Quem está seguindo a candidata garante que nem a novela das 7, Tempos Modernos, é tão desinteressante.

Essa não!

Dá para acreditar na notícia de que Sérgio Cabral oferece coquetel ao embaixador Luiz Henrique da Fonseca nesta terça-feira, em Milão?! Deve ser coisa da imprensa tentando intrigar o governador com o eleitor do Rio, né não?

Festa do século

Estão esgotados os ingressos para o jantar em homenagem a Aécio Neves na residência do casal Luciano Huck e Angélica. Nas mãos dos cambistas o convite não sai por menos de R$ 350,00.

Mistério lombar

A namorada do Adriano esclarece: não tem nada a ver com as dores nas costas que tiraram o Imperador da semi-final da Taça Rio.

Isso quer dizer o seguinte: o responsável vai ter que se ver com ela!

Bat-engarrafamento

O trânsito de São Paulo recebe um visitante ilustre na próxima quinta-feira. O Batmóvel da série de TV chega à cidade para um tour promocional dos 75 anos de criação do homem-morcego.

A previsão é de novo recorde de engarrafamento na Região Metropolitana.

Sem dono

Os bêbados andam apreensivos com a campanha de José Serra. "O que mais, além do Brasil,

ele acha que não tem dono?" - perguntam-se uns aos outros nos bares do País.