Quanto custa para entrar no clima da Copa?

As lojas já estão cheias de ofertas com todo tipo de produto para a Copa do Mundo de futebol, que começa dia 11 na África do Sul. Há desde óculos de coração (R$ 1,55) e outros acessórios até coolers em formato de bola (R$ 479). Mas quanto custa para entrar no clima? O Estado lançou a três convidados o desafio de montar "kits torcida" gastando no máximo R$ 100. O resultado são listas que incluem de esmaltes a serpentina e podem inspirar outros torcedores.

A chef Renata Vanzetto, de 21 anos, do restaurante Marakuthai, não tinha para torcer nem uma camiseta velha de Copas passadas. No primeiro momento, ficou mais preocupada com a comida. "Para torcer tem de ter caipirinha e feijoada", disse. Mas depois resolveu trocar a comilança por óculos, esmalte verde e amarelo, camiseta e chapéu.

Louco por futebol, o músico Badauí, de 33 anos, vocalista da banda CPM 22, já tinha, ao contrário de Renata, várias camisetas para torcer dentro do armário. Optou então por gastar R$ 71 só com cerveja, pipoca e uma corneta. "É o que eu preciso para torcer", disse.

Já a VJ Marina Person, da MTV, outra veterana do futebol, tem no armário um boné e uma camiseta. Gastou R$ 30 com confete e muita serpentina. "Odeio coisas que façam barulho como cornetas ou muita sujeira como as espumas", justifica.