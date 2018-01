Quando tenente, ele deu voz de prisão à futura magistrada dentro do Maracanã RIO - Ex-integrante do Bope, o tenente-coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, de 45 anos - 26 deles como policial militar - assumiu o 7.º BPM (São Gonçalo) em 14 de outubro de 2010, em sua primeira atuação como comandante. Em 26 de agosto, após troca de comando em 23 batalhões do Rio, passou a chefiar o 22.º BPM (da Maré). Na madrugada de ontem, se entregou no Batalhão de Choque, após ter a prisão decretada.