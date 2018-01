'Quando recebeu a Expo, Paris fez a Torre Eiffel' Atualmente, o maior complexo de eventos da América do Sul, o Anhembi, na zona norte de São Paulo, vai receber R$ 50 milhões do Ministério do Turismo. A prioridade é a reforma de toda a parte elétrica para evitar quedas de energia, além de renovação de piso e canaletas. "Todo esse apoio ao Piritubão não vai significar o abandono do Anhembi", disse o ministro Gastão Vieira.