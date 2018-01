Quando cansar dos quitutes, conheça os chefs do litoral

Com vista Cercado por paredes de vidro, o Emanaon tem pratos saborosos com frutos do mar. O abadejo com camarões grelhados e mix de legumes (R$ 52) é leve e tem bela apresentação. Prove também as sobremesas. Rua Benedito Carlos de Almeida, 342, Shopping Monjolo, Juquehy, (12) 3863-2129 11h/últ. cliente. Cc.: A, M e V.

No jardim No ambiente descontraído do Cantinetta, experimente os pratos da chef californiana Corrin Wilkinson. O cenário é um vistoso jardim tropical. Peça a alcachofra recheada com risoto de alcachofra e alho poró e camarões grandes grelhados (R$ 59). Estrada do Camburi, 720, Camburi, (12 ) 3865-2612. 12h/0h. Cc.: M e V.