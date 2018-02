Quando arquitetura e capital se aliaram por uma cidade melhor David Libeskind foi um dos mais criativos arquitetos de São Paulo: foi autor de arranjos formais, proporções e combinações incomuns e inventivas. Provavelmente, sua rara sensibilidade foi lapidada no período de aprendiz de Guignard. Apesar disso, o establishment arquitetônico marginalizou sua produção por não ser filiada ao movimento da época, a escola paulista. Afinal de contas, como podia um arquiteto nascido no mesmo ano de Paulo Mendes da Rocha se preocupar com conforto e equilíbrio quando a aspereza do concreto expressava a polarização política dos anos de chumbo? Hoje, quem quiser conhecer a capacidade criativa de Libeskind terá dificuldade: restam intactas poucas das incríveis casas dos anos de 1950 e 1960. Alguns edifícios de apartamentos, com o Arper, na Rua Aracaju, mantêm a dignidade original.