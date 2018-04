Quando a rua dá vergonha...

Excentricidade. Rua no Tucuruvi causa incômodo

A Travessa Sem História, Sem Destino fica a apenas 700m da Travessa Tristeza do Jeca, no bairro Iguatemi. Itaquera tem a Travessa Cabeça Encarnada (espécie de pássaro). Nomes inusitados como esses de vias da zona leste provocam riso ou aborrecimento nos moradores. Mas existe a possibilidade, prevista na Lei Municipal 14.454 de 2007, de pedir a mudança do nome, caso seja "suscetível de expor ao ridículo moradores ou domiciliados".

Os moradores da antiga Rua Cornucópia, no Jardim Cidade Pirituba, pediram a alteração à Câmara Municipal, que aprovou a troca para Rua Mathilde Carlos Montesanti. O projeto foi sancionado pelo prefeito Gilberto Kassab e publicado no Diário Oficial. Cornucópia refere-se a um símbolo de fertilidade da mitologia greco-romana, mas constrangia a população por se assemelhar à palavra corno.

Mas a lei veta a alteração de um nome já consagrado na cidade. Os moradores de Moema conseguiram reverter a mudança de nome da Avenida dos Eucaliptos para Avenida João Castaldi. A alteração tinha sido feita por ato do Executivo em 1975. Diante de protestos, o nome foi mantido.

Para pleitear a mudança, a população deve organizar abaixo-assinado com mais de dois terços dos moradores. O documento deve ser levado à Câmara Municipal, à subprefeitura ou à Secretaria Municipal da Habitação.