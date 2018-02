Quando a própria cidade é o palco

O grupo Opovoempé também prepara encenações diferentes pela cidade. Vêm aí três espetáculos, que integram o projeto A Máquina do Tempo. O primeiro, batizado de O Farol, estreia nesta sexta, às 11h. Começa no Hotel Sheraton São Paulo WTC, na Marginal do Pinheiros, e termina em um vagão de trem da CPTM. Em cartaz até 25 de julho, a peça é grátis - mas é preciso se inscrever antes pelo (11) 8389-8231.

As outras duas peças do mesmo projeto já têm data e local. O Espelho será encenada de 30 de junho a 29 de julho, no Parque da Água Branca. Já a temporada de A Festa deve acontecer entre 14 de julho e 5 de agosto, no Espaço b_arco, em Pinheiros.