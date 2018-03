Qualidade do ar na Grande São Paulo piorou em 2010 A qualidade do ar nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo piorou no ano passado, na comparação com 2009. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) registrou 61 dias com a qualidade do ar considerada ruim, ante os 60 dias mais poluídos nos 12 meses de 2009.