Qual será o efeito real do Rodoanel Sul?

Junto com a ampliação da Marginal do Tietê, o Trecho Sul do Rodoanel pretende aliviar em 37% o tráfego de veículos pesados na Avenida dos Bandeirantes e em 43% o da Marginal do Pinheiros - reduzindo, assim, os congestionamentos em toda a cidade em até 12%. Do Grande ABC até Osasco, o tempo de percurso será de 35 minutos, uma vez que não haverá mais a necessidade de passar pela capital - atualmente, esse trajeto é feito em 1h20. Da Rodovia dos Imigrantes até a Régis Bittencourt, o trajeto poderá ser feito em apenas 25 minutos, ante mais de uma hora e meia, hoje em dia.

Segundo especialistas, no entanto, esses benefícios só serão permanentes se as obras vierem acompanhadas de uma política de distribuição de mercadorias, que deveria incluir a ampliação de restrições para caminhões e a construção de entrepostos. Sem isso, a ampliação da frota de carros logo vai tornar o Rodoanel Sul e a Marginal insuficientes para lidar com o trânsito.