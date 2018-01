Qual a lâmpada adequada? Descubra no Museu da Lâmpada

Em tempos de falta de água e problemas de energia elétrica, vale a pena conhecer o Museu da Lâmpada, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Na visita, é possível aprender como funciona cada lâmpada e, consequentemente, economizar.

O museu, inaugurado em abril de 2012, conta a história da descoberta do fogo até a invenção da lâmpada, passando pelo desenvolvimento das mais modernas tecnologias em iluminação. Considerado o “pai” da lâmpada incandescente, Thomas Edison tem seu posto garantido no Corredor dos Inventores.

O espaço é dedicado àqueles que contribuíram com a história da iluminação. O visitante poderá assistir a um documentário sobre a trajetória de Thomas Edison, demonstrações de sustentabilidade e economia de energia, além de fazer um tour pela réplica do laboratório do inventor.

Para visitar o museu, é necessário agendar no site da instituição. O valor do ingresso é de 1 kg de alimento não perecível, que será doado a instituições carentes. O local fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 18h. A faixa etária mínima é de 7 anos. É preciso levar a carteira de identidade no dia da visita.