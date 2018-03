Quadro furtado: museu proíbe bolsas e sacolas

A Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, na Baixada Santista, está revendo suas normas de segurança. No domingo, Paisagem Europeia, de 1884, uma das 56 telas do pintor que compõem o acervo da instituição, foi furtada.

Entre as medidas que serão adotadas está a proibição de entrar no museu com bolsas e sacolas. Com 17 cm x 32 cm, o óleo sobre tela roubado é uma das menores obras do acervo e suspeita-se que tenha sido levado dentro de uma mochila. Está avaliado em R$ 30 mil.

O furto teria ocorrido entre 14h e 19h, quando a pinacoteca está aberta, pois não há sinais de arrombamento.