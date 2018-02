Quadro de saúde de bebê abandonado na Praia Grande evolui bem

SÃO PAULO - A bebê abandonado no último dia 18, na Praia Grande, litoral de São Paulo, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 26, pela assessoria de imprensa do hospital. Seu estado de saúde evolui bem e ela está recebendo tratamento para um processo infeccioso com antibióticos. A previsão médica é de alta da UTI ainda nesta semana. No dia da internação, ela pesava 2,5 kg e sua idade foi estimada de 7 a 10 dias.

A Secretaria de Saúde de Praia Grande investiga se a mulher suspeita de abandonar a criança recém-nascida em uma caçamba de lixo também abandonou um casal de gêmeos. Os bebês teriam nascido em fevereiro do ano passado e ainda não há informação sobre o paradeiro das crianças. A mulher foi presa no dia 23 em uma clínica de repouso e indiciada por abandono de incapaz.