Quadrilhas atacam três bancos no interior de São Paulo

SOROCABA - Quadrilhas armadas atacaram agências bancárias em três cidades do interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 8. Nos três casos, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro, mas também não foram presos. Em Cerquilho, região de Sorocaba, homens armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, e explodiram três caixas eletrônicos. Os equipamentos e o prédio da agência ficaram danificados, mas os criminosos não tiveram acesso ao dinheiro. Foi o quinto ataque a bancos da cidade somente este ano.

Em Santa Gertrudes, região central do Estado, quatro homens atacaram os caixas eletrônicos de uma agência da Caixa. Segundo a Polícia Militar, o grupo quebrou a porta de vidro para ter acesso aos caixas. Os bandidos danificaram dois dos equipamentos para introduzir os explosivos, mas o alarme disparou. Na fuga, eles deixaram para trás uma mochila contendo ferramentas e uma caixa com explosivos. O esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM foi acionado para retirar os artefatos.

Em Americana, região de Campinas, quatro homens invadiram uma agência do banco Santander por volta das 8 horas, renderam os funcionários e pediram a chave da sala onde estava o cofre. Uma faxineira escondeu-se no banheiro e chamou a Polícia Militar. Os criminosos perceberam a movimentação e fugiram, levando apenas a chave do banco. Uma equipe do grupamento aéreo de Piracicaba fez buscas na região, mas os bandidos escaparam.