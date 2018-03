Quadrilha usava dois caminhões próprios A Polícia Civil prendeu na manhã de anteontem cinco integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas, que utilizava dois caminhões próprios para carregar as peças. O bando vinha sendo investigado há um mês e foi interceptado minutos após render o vigia e assaltar uma transportadora no Pari, zona leste de São Paulo. Cinco bandidos conseguiram escapar do cerco, de acordo com os policiais.